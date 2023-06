207 Tote bei Zugunglück in Indien

Schwerer Zugunfall in Indien mit vielen Toten und Verletzten - das ganze Ausmaß war am Abend zunächst noch nicht absehbar. Augenzeugen berichteten von erschü...

HANDOUT - Rettungskräfte arbeiten an der Stelle, an der ein Personenzug im ostindischen Bundesstaat Orissa entgleist ist. ---/Press Trust of India/dpa