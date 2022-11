21-Jähriger bei Überfall verletzt Bei einem Überfall in Cottbus ist ein junger Mann verletzt worden. Zwei unbekannte Täter forderten den 21 Jahre alten Mann am Donnerstagabend dazu auf, sein ... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. /Symbolbild Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Cottbus -Bei einem Überfall in Cottbus ist ein junger Mann verletzt worden. Zwei unbekannte Täter forderten den 21 Jahre alten Mann am Donnerstagabend dazu auf, sein Portemonnaie herauszugeben - einer der Täter schlug ihm ins Gesicht und entwendete seinen Geldbeutel, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei fahndet nach den beiden flüchtigen Verdächtigen.