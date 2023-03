21-Jähriger beim Müll raustragen mit Messer attackiert Beim Wegbringen des Mülls ist ein 21-Jähriger von einem Unbekannten in Rüdersdorf bei Berlin mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Der junge Mann ... dpa

Berlin -Beim Wegbringen des Mülls ist ein 21-Jähriger von einem Unbekannten in Rüdersdorf bei Berlin mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Der junge Mann habe bei dem Überfall im Kreis Märkisch-Oderland am Samstagabend Stichverletzungen am Oberschenkel erlitten, wie die Polizei am Montag mitteilte.