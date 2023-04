21 Kinder durch Chlorgas in Schwimmbad verletzt Atemwegsreizungen, starker Husten und tränende Augen - bei Wartungsarbeiten in Nordrhein-Westfalen ist Chlorgas ausgetreten. Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten am Einsatzort. dpa

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße (Symbolfoto). dpa-Zentralbild

Bergheim -Durch den Austritt von Chlorgas in einem Schwimmbad in Bergheim bei Köln sind am Dienstag 21 Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Alle Kinder seien in umliegende Kinderkrankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Auch die drei Erwachsenen, allesamt Lehrkräfte, würden im Krankenhaus behandelt.