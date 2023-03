22-Jähriger wird bei Streit im Straßenverkehr verletzt Bei einem Streit im Straßenverkehr in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bremste ein 20 Jahre alter Aut... dpa

Berlin -Bei einem Streit im Straßenverkehr in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bremste ein 20 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag an der Kreuzung Hallesches Ufer/Schöneberger Straße an einer Ampel stark ab, als diese auf Rot sprang. Ein 22-Jähriger, der mit seinem Auto und vier Mitfahrern hinter ihm fuhr, musste demzufolge ebenfalls stark abbremsen und soll daraufhin „wutentbrannt“ aus seinem Auto gestiegen sein. Als auch der 20-Jährige ausstieg, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen.