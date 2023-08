22-Jähriger wird bewusstlos geschlagen: Festnahme

Berlin -Ein 22-Jähriger ist in Berlin-Kreuzberg geschlagen und getreten und von der Polizei bewusstlos am Boden aufgefunden worden. Zeugen haben am Freitagnachmittag beobachtet, wie der Mann in der Ritterstraße aus einem Linienbus gestiegen war und anschließend von vier Männern bedroht wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann ein Messer gezückt und den 22-Jährigen aufgefordert haben, ihm seine Umhängetasche auszuhändigen. Als dieser sich weigerte, sollen drei weitere Männer an der Tasche gerissen und auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben.

Dem Opfer gelang es demnach, sich aus seiner Lage zu befreien und rannte vor seinen Angreifern davon. Es kam zu einer weiteren Auseinandersetzung am Oranienplatz, wo dem 22-Jährigen erneut die Flucht gelang. In der Oranienstraße soll ihn einer der Männer - ein 33-Jähriger - schließlich eingeholt haben und ihn am Hals gewürgt und zu Boden gedrückt haben. Einer Zeugin gelang es schließlich, den Angreifer von dem Verletzten zu trennen und den Tatverdächtigen gemeinsam mit weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der 22-Jährige kam mit einer Gehirnerschütterung, Hämatomen am Hals und Prellungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.