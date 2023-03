22 Strafgefangene machen Berufsabschluss 22 Strafgefangene haben im vergangenen Jahr in den Brandenburger Haftanstalten eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ein Auszubildender zählte sog... dpa

Potsdam -22 Strafgefangene haben im vergangenen Jahr in den Brandenburger Haftanstalten eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ein Auszubildender zählte sogar zu den Jahrgangsbesten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus und ein weiterer bestand die theoretische Prüfung als Prüfungsbester der IHK Ostbrandenburg, wie das Justizministerium am Mittwoch berichtete. Insgesamt hätten im vergangenen Jahr 93 Strafgefangene an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Ziel eines Abschlusses teilgenommen.