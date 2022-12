22 Tote bei Brand in Altenheim in Sibirien Die Unterkunft für sozial Schwache soll ohne Genehmigung betrieben worden sein. Der 31-jährige Gründer des Heims wurde festgenommen - er soll Hinweise auf ei... dpa

HANDOUT - In Russland kommt es wegen Verstößen gegen elementarste Sicherheitsvorkehrungen immer wieder zu schweren Bränden - jährlich sterben Tausende Menschen. istry Press Service via AP/dpa Uncredited/Russian Emergency Min

Kemerowo (dpa) – -22 Menschen sind nach Angaben des russischen Zivilschutzes bei einem Brand in einem Altenheim in der westsibirischen Stadt Kemerowo ums Leben gekommen. Das Feuer brach in der Nacht zum Samstag in dem barackenähnlichen Gebäude in einem Viertel der Industriestadt aus, wie die Behörden mitteilten. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen die Brandschutzvorschriften in der in einem Privatgebäude eingerichteten Unterkunft für sozial Schwache. Zwei Menschen kamen mit Verbrennungen in ein Krankenhaus.