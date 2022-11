23-Jähriger verirrt sich im Dunkeln im Wald Ein junger Mann hat sich am Mittwochabend im Wald bei Pinnow (Spree-Neiße) verirrt und eine Polizeiaktion mit Hubschrauber und Fährtenhund ausgelöst. Der 23-... dpa

Schenkendöbern -Ein junger Mann hat sich am Mittwochabend im Wald bei Pinnow (Spree-Neiße) verirrt und eine Polizeiaktion mit Hubschrauber und Fährtenhund ausgelöst. Der 23-Jährige, der angab, er wollte Pilze suchen, musste über Nacht in der Kälte ausharren. Erst am Donnerstagmorgen - nach etwa zwölf Stunden - konnte ihn die Polizei am Ortseingang von Lübbinchen in der Gemeinde Schenkendöbern antreffen. „Er hat bestimmt gefroren“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Er sei sonst aber wohlauf gewesen und gleich nach Hause gebracht worden.