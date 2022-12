248 Millionen Chinesen sollen mit Corona infiziert sein Das Coronavirus verbreitet sich aktuell rasant in China. Nach internen Schätzungen könnten derzeit 18 Prozent der Bevölkerung infiziert sein. dpa

Menschen mit Mund-Nasen-Schutz gehen während der Hauptverkehrszeit durch eine U-Bahn-Station in Peking. Uncredited/kyodo/dpa

Peking -In der massiven Infektionswelle in China haben sich nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert. Demnach dürften sich allein am Dienstag dieser Woche 37 Millionen Menschen angesteckt haben, wie aus Notizen von einem Treffen der nationalen Gesundheitskommission in Peking hervorgeht, die in sozialen Medien zirkulieren. Personen, die an der Diskussion beteiligt waren, bestätigten die Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg und der Financial Times.