Kreuzberg: 25-Jähriger erleidet Stromschlag in U-Bahn-Tunnel

Eine U-Bahn der U8 blieb wegen eines technischen Defekts zwischen Moritzplatz und Kottbusser Tor stehen. Fahrgäste öffneten die Türen und liefen in den Tunnel – mit fatalen Folgen.

Ein U-Bahn-Tunnel in Berlin. Ein 25-Jähriger hat am Sonntag eine Stromschiene berührt.

Ein U-Bahn-Tunnel in Berlin. Ein 25-Jähriger hat am Sonntag eine Stromschiene berührt. Sabine Gudath/imago

Berlin -Ein 25-jähriger Mann hat in einem Gleisbett der U-Bahn Linie 8 im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg einen Stromschlag erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt die U-Bahn der BVG aufgrund eines technischen Defekts um kurz vor Mitternacht am Sonntagabend zwischen den Bahnhöfen Moritzplatz und Kottbusser Tor. Daraufhin öffneten einige Fahrgäste eigenständig die Türen und stiegen ins Gleisbett des Tunnels.

Der 25-Jährige berührte dabei eine Stromschiene. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.

Laut Polizei wurden beide Bahnhöfe daraufhin geräumt und es wurde sichergestellt, dass sich keine weiteren Personen mehr im Gleisbett des Tunnels befanden. Nach Informationen der B.Z. soll es dabei zu Tumulten gekommen sein. Insgesamt wurde die Strecke laut Polizei für rund drei Stunden nicht befahren.