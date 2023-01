26 illegale Wolfstötungen seit 2010: Täter bisher straffrei Von den 267 Wölfen, die seit 2010 in Brandenburg tot aufgefunden wurden, sind mit 26 rund zehn Prozent illegal getötet worden. Das teilte das Umweltministeri... dpa

Potsdam -Von den 267 Wölfen, die seit 2010 in Brandenburg tot aufgefunden wurden, sind mit 26 rund zehn Prozent illegal getötet worden. Das teilte das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mit. Illegale Tötungen hätten einen vergleichsweise geringen Einfluss auf den Wolfsbestand in Brandenburg. Die meisten Wölfe - genau 201 Tiere - wurden demnach Opfer von Verkehrsunfällen.