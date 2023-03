26-Jährige von Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt Eine 26-Jährige ist von einer Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Fußgängerin in der Nacht zum Mo... dpa

Berlin -Eine 26-Jährige ist von einer Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Fußgängerin in der Nacht zum Montag in der Stendaler Straße in Berlin-Hellersdorf unterwegs. Sie überquerte demnach zusammen mit einem 34-Jährigen die Gleise und wurde von einer Tram der Linie M6 Richtung Hackescher Markt angefahren. Die 26-Jährige kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus, der Mann blieb unverletzt.