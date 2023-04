26-Jähriger bei Angriff in Berlin-Buch schwer verletzt Eine Gruppe Jugendlicher hat in Berlin-Buch einen 26-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Der junge Mann erlitt unter anderem Kopfverletzungen sowie ein... dpa

PRODUKTION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. mbolbild Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy

Berlin -Eine Gruppe Jugendlicher hat in Berlin-Buch einen 26-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Der junge Mann erlitt unter anderem Kopfverletzungen sowie eine Stichverletzung am Unterarm, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Gruppe soll aus sieben bis acht Angreifen bestanden haben. Sie entkamen unerkannt. Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.