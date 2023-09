27 Jahre nach Mord an Tupac Shakur: Verdächtiger angeklagt

Las Vegas -Rund 27 Jahre nach dem Mord an dem US-Rapper Tupac Shakur wird ein Verdächtiger des Mordes beschuldigt. Der 60-Jährige frühere Gang-Anführer sei am Freitagmorgen festgenommen und angeklagt worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend und beriefen sich auf die Staatsanwaltschaft in Las Vegas.

Der 60-Jährige hatte zuvor mehrfach öffentlich darüber gesprochen, dass er in dem Auto gesessen habe, aus dem 1996 die Schüsse auf Shakur abgefeuert wurden. Im Sommer hatte es in der Stadt Henderson im US-Bundesstaat Nevada, nahe Las Vegas, eine Hausdurchsuchung in dem Fall gegeben.

Shakur („All Eyez on Me“) gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 90er Jahre. Im September 1996 wurde er im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße unter bislang ungeklärten Umständen angeschossen und starb wenige Tage später.

Damals gab es Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste.