Berlin - Eine 27-Jährige ist in Berlin tot in der Wohnung ihrer Pflegerin in Prenzlauer Berg aufgefunden worden. Die pflegebedürftige Frau sei an Brei erstickt, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Montag. Dies habe die Obduktion der Leiche ergeben. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler von einer Körperverletzung mit Todesfolge aus, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß.

Im Verdacht steht die Pflegerin der Frau. Die 45-Jährige wurde nach Angaben des Sprechers am frühen Montagnachmittag in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen. Sie solle nun nach Berlin gebracht werden. Am Dienstag solle geprüft werden, ob die Staatsanwaltschaft beantrage, einen Haftbefehl gegen sie zu erlassen.

Offen war zunächst, warum die Pflegerin in Mecklenburg-Vorpommern war, ob sie etwa geflohen ist nach dem Tod der 27-Jährigen. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Die junge Frau war nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft von ihren Eltern in der Wohnung der 45-Jährigen aufgefunden worden. Sie sei dort für rund eine Woche untergebracht gewesen und hätte eigentlich am vergangenen Freitag zurückgebracht werden sollen. Als dies nicht geschehen sei, hätten die Eltern die Wohnung der Pflegerin aufgesucht - und die Leiche gefunden.