27-Jährige erstickt an Brei: Prozess gegen Pflegerin Gegen eine Pflegerin, die für den Tod einer 27-jährigen Pflegebedürftigen verantwortlich sein soll, beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess vor dem Berlin... dpa

ARCHIV - Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Berlin -Gegen eine Pflegerin, die für den Tod einer 27-jährigen Pflegebedürftigen verantwortlich sein soll, beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt der 46-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge zur Last. Laut Ermittlungen soll sie die junge Frau im August vorigen Jahres so schnell mit Brei gefüttert haben, dass diese daran erstickt sei. Als die 27-Jährige bewusstlos wurde, soll die Angeklagte keine Hilfsmaßnahmen eingeleitet haben.