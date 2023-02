28-Jähriger erhält Höchststrafe wegen Doppelmordes Die Anklage enthüllte grausame Details: Ein 28-Jähriger sticht mehr als 180 Mal auf Mutter und Stiefvater ein. Das Landgericht Hannover stellt eine besondere... dpa

ARCHIV - Der Angeklagte sitzt beim Prozessauftakt in einen Saal des Landgerichts Hannover. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover -Ein 28-Jähriger ist wegen zweifachen Mordes an seiner Mutter und seinem Stiefvater zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zusätzlich stellte das Landgericht Hannover die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.