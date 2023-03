280.000 neue Laubbäume in Berliner Wäldern Im Kampf gegen den Klimawandel sind in den Berliner Wäldern im vergangenen Herbst 280.000 Laubbäume gepflanzt worden - vor allem heimische Baumarten wie Eich... dpa

Berlin -Im Kampf gegen den Klimawandel sind in den Berliner Wäldern im vergangenen Herbst 280.000 Laubbäume gepflanzt worden - vor allem heimische Baumarten wie Eichen, Buchen, Hainbuchen, Winterlinden und Ulmen. Dies geht aus einer Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage her. Für nächsten Herbst ist eine ähnliche Größenordnung geplant. Seit dem Start des „Mischwald“-Programmes 2012 entstanden so jedes Jahr etwa 100 Hektar Mischwald. Inzwischen gibt es annähernd 3,5 Millionen neue Bäume.