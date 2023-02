280 alte Bäume sollen Ausbau der Landesstraße 401 weichen Für den geplanten Ausbau der Landesstraße 401 in Zeuthen und Eichwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) sollen 282 Straßenbäume gefällt werden. Das teilte das Ver... dpa

Potsdam -Für den geplanten Ausbau der Landesstraße 401 in Zeuthen und Eichwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) sollen 282 Straßenbäume gefällt werden. Das teilte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag mit. Ein Ersatz sei aber geplant, hieß es. In Zeuthen sollen 252 Bäume dem Vorhaben weichen, in Eichwalde sind es 30.