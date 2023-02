29 Fahrten am Tag zu Tesla und zurück: Bahnshuttle kann gebaut werden Die Tesla-Fabrik in Grünheide kann wohl schon bald mit einem Bahnshuttle erreicht werden: Für das Vorhaben gab es am Donnerstag eine Freigabe. dpa

Tesla plant, bis zur Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs Fangschleuse zu den Schichtwechselzeiten einen Shuttle-Zug fahren zu lassen - von Erkner bis Freienbrink Süd. Futureimage/imago

Grünheide -Die geplante Bahnanbindung der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla mit einem Shuttle von Erkner bis Freienbrink Süd (Landkreis Oder-Spree) ist genehmigt. Das Landesamt für Bauen und Verkehr habe den Bescheid für diese Infrastruktur am vergangenen Freitag erlassen, teilte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag im Landtags-Infrastrukturausschuss in Potsdam mit. Tesla hat die Einrichtung des Shuttles beantragt.