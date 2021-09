Berlin - Angesichts breiten Protests gegen das neue 2G-Optionsmodell etwa für die Gastronomie oder Veranstaltungen will der Berliner Senat am Mittwoch nun doch über Ausnahmen für Kinder beraten. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung am Morgen an. Es gehe um „die übergangsweise Erweiterung des 2G-Optionsmodells um Kinder unter zwölf Jahren, bis die Impfung dieser Kinder möglich ist“, hieß es.

Am Dienstag hatte der von SPD, Linken und Grünen getragene Senat beschlossen, dass am Samstag in etlichen Bereichen Betreiber selbst entscheiden können, ob sie den Zutritt zu Innenräumen wie bisher Geimpften, Genesenen und Getesteten (3G) erlauben oder unter Wegfall etwa der Maskenpflicht und mit mehr Teilnehmern nur noch Geimpften und Genesenen (2G).

Giffey: Kinder und ihre Familien werden massiv benachteiligt

Für breite Kritik – auch aus den Reihen der Koalition – hatte gesorgt, dass es laut der Senatsentscheidung für Kinder, für die noch keine Impfung möglich ist, keine Ausnahme geben soll.

So forderte beispielsweise SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey am Mittwoch auf Twitter eine Korrektur der bisherigen Senatsplanung. „Kinder unter zwölf können noch nicht geimpft werden“, argumentierte Giffey. „Sie und ihre Familien werden so massiv bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benachteiligt.“ Eine höhere Impfquote müsse erreicht werden, aber nicht auf Kosten von Kindern und ihrer Familien.

Kinderhilfswerk: Regelung ist kinder- und familienfeindlich

Auch das Deutsche Kinderhilfswerk kritisierte das für Berlin beschlossene 2G-Optionsmodell. „Kinderfeindlich und familienfeindlich“ nannte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann es nach Angaben der Welt, dass darin keine Ausnahmen für Kinder unter zwölf Jahren vorgesehen sind, für die die Ständige Impfkommission die Impfung gegen das Coronavirus nicht allgemein empfiehlt. „Wir werden überprüfen, inwieweit hier ein verfassungsrechtlicher Widerspruch besteht“, kündigte Hofmann demnach an.

Hier würden „auf dem Rücken der Kinder die Freizeitinteressen der Erwachsenen befördert“, so Hofmann. „Die Gastronomen beispielsweise werden lieber ihr Restaurant mit Geimpften vollmachen als weiter mit halber Kapazität zu operieren und dafür auch Familien zu empfangen.“ Und niemand habe an die Situation der Familien oder Sportvereine gedacht, die für die Gesundheit der Kinder so wichtig seien.

Jarasch fordert Nachbesserung, Senatorin Pop gibt Fehler zu

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch, sagte der Zeitung B.Z.: „Es darf nicht dazu kommen, dass Kinder etwa wieder vom Theater oder Sport ausgenommen werden. Ich erwarte, dass hier schnell nachgebessert wird.“

Angesichts der scharfen Kritik zahlreicher politischer Akteure will der Berliner Senat nun offenbar nachsteuern – und ein kinderfreundlicheres Modell in Erwägung ziehen. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) schrieb am Mittwoch auf Twitter, auch ihr sei „ein Fehler unterlaufen“. Sie habe es versäumt, auf Ausnahmen für Kinder unter zwölf Jahren bei der 2G-Regel zu drängen. Man werde die Entscheidung nun korrigieren.

Gestern ist auch mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe versäumt auf Ausnahmen für Kinder unter 12 Jahren bei der #2GRegel zu drängen. Noch ist sie nicht in Kraft. Wir werden diese Entscheidung korrigieren, um Kinder nicht von der Teilhabe auszuschließen. — Ramona Pop (@RamonaPop) September 15, 2021

Zuvor hatte Senatorin Pop das beschlossene 2G-Modell noch gelobt: Es sei „zentral, um einen weiteren Lockdown zu verhindern“. Für die Veranstaltungsbranche und die Gastronomie sei 2G eine Möglichkeit, „um mehr Teilnehmende beziehungsweise Gäste empfangen zu können, weil Abstandspflichten und Obergrenzen für Geimpfte und Genesene deutlich gelockert werden können“. Zudem gebe die Regelung Unternehmen oder etwa der Messe Planungssicherheit für die kommenden Monate und die kalte Jahreszeit.