3,83 Millionen sehen ARD-Miniserie über die 50er Jahre

Berlin -Die Dramaserie „Bonn - Alte Freunde, neue Feinde“ hat einen guten Start hingelegt. 3,83 Millionen (14,0 Prozent) verfolgten am Dienstag ab 20.15 Uhr im Ersten das Porträt der Bundeshauptstadt in der frühen Nachkriegszeit mit Mercedes Müller, Max Riemelt und Sebastian Blomberg. RTL konterte mit der Actionserie „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“ und sprach 2,06 Millionen (7,8 Prozent) an.