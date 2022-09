Am 3. Oktober jährt sich zum bereits 32. Mal der Tag der Deutschen Einheit. Praktisch bedeutet das für viele Menschen vor allem, dass sie noch rechtzeitig einkaufen und die Kinder nicht zur Schule bringen müssen. Doch was genau wird an diesem Tag eigentlich gefeiert? Warum wurde gerade der 3. Oktober ausgewählt? Und wer muss trotz dieses wichtigen Feiertages wie gewohnt zur Arbeit? Die häufigsten Fragen und Antworten zum Tag der Deutschen Einheit im Überblick:

Was genau wird gefeiert?

Am Tag der Deutschen Einheit wird an den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland – und damit an die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland – erinnert. Zuvor hatte die friedliche Revolution in der DDR dem für unmöglich Gehaltenen den Weg bereitet: Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989. Wenig später stellte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) sein Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der deutschen Teilung vor – doch erst mit dem 3. Oktober 1990 gehörten die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schließlich offiziell zur Bundesrepublik.

Warum wird nicht am 9. November gefeiert?

Tatsächlich hatten sich viele Menschen nach der Wiedervereinigung zunächst für den Tag des Mauerfalls am 9. November als neuen deutschen Nationalfeiertag ausgesprochen. Auf dasselbe Datum fallen jedoch auch die Novemberpogrome von 1938. Dabei kam es in der Nacht vom 9. auf den 10. November auf Anordnung des NS-Regimes zu einer beispiellosen Welle der Gewalt gegen jüdische Bürger, ihre Gotteshäuser und Geschäfte. Tausende Juden und Jüdinnen wurden getötet oder inhaftiert. Die sogenannte Reichspogromnacht gilt heute als Beginn der systematischen Verfolgung der Juden in Nazideutschland.

Wer muss am Tag der Deutschen Einheit zur Arbeit?

Der Tag der Deutschen Einheit ist der wichtigste Feiertag in Deutschland und gilt in allen Bundesländern. Die meisten Menschen müssen an diesem Tag nicht zur Arbeit, bis auf Tankstellen, Apotheken und Bäckereien bleiben auch fast alle Geschäfte geschlossen. Da der 3. Oktober in diesem Jahr auf einen Montag fällt, können sich also viele Arbeitnehmer auf ein langes Wochenende freuen. Im Arbeitsgesetz sind allerdings auch einige Ausnahmen festgelegt. Diese gelten zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der Gastronomie, für Polizei und Feuerwehr sowie für Angestellte öffentlicher Verkehrsbetriebe.

Was passiert am 3. Oktober in Berlin?

Der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit findet jährlich in einem anderen Bundesland statt – immer in dem Land, das zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz im Bundesrat innehat. In diesem Jahr lädt daher die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt unter dem Motto „2022 – zusammen wachsen“ zum großen Bürgerfest. Dennoch finden am 3. Oktober auch in Berlin zahlreiche Veranstaltungen zu Ehren der deutsch-deutschen Wiedervereinigung statt.