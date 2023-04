30 Jahre alte Gefängnisinsassin im Krankenhaus gestorben Eine 30 Jahre alte Gefängnisinsassin der JVA in Luckau-Duben (Landkreis Dahme-Spreewald) ist am Dienstag in einem Krankenhaus gestorben. „Es besteht der Verd... dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Duben -Eine 30 Jahre alte Gefängnisinsassin der JVA in Luckau-Duben (Landkreis Dahme-Spreewald) ist am Dienstag in einem Krankenhaus gestorben. „Es besteht der Verdacht, dass der Tod durch den Missbrauch von Betäubungsmitteln verursacht worden ist“, teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch mit. Die Frau saß in der JVA eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Diebstahls ab.