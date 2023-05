30-Jähriger bei Angriff mit Schusswaffe verletzt

Ein 30-Jähriger ist bei einem Angriff mit einer Schusswaffe im Ortsteil Gesundbrunnen in Berlin-Mitte verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, w...

Berlin -Ein 30-Jähriger ist bei einem Angriff mit einer Schusswaffe im Ortsteil Gesundbrunnen in Berlin-Mitte verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagabend auf der Neuen Hochstraße unterwegs, als ihm zwei Männer entgegenkamen und ihn attackierten. Den Angaben zufolge wich der 30-Jährige dem Angriff aus, woraufhin einer der Angreifer eine Schusswaffe hervorholte und auf ihn richtete. Der Mann flüchtete, stürzte aber kurz darauf zu Boden. Daraufhin richtete der mutmaßliche Täter laut Polizei erneut die Waffe auf ihn und schoss mehrfach. Er verfehlte den 30-Jährigen, der dann ein Messer gezogen und die Unbekannten damit bedroht habe. Daraufhin flüchteten die beiden Angreifer.

Der Mann erlitt bei der Attacke laut Polizei oberflächliche Verletzungen am Kopf, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung. Die Polizei sicherte Beweismittel vor Ort. Diese weisen den Angaben zufolge darauf hin, dass es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe handelte. Die Hintergründe für den Angriff sind bislang noch unklar, die Ermittlungen dauern an.