300 Kilo Cannabisprodukte in Prignitz beschlagnahmt

Gumtow -Die Kriminalpolizei hat auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde Gumtow (Landkreis Prignitz) über 300 Kilogramm Cannabisprodukte sichergestellt. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum illegalen Handel mit Betäubungsmitteln durchsuchten die Beamten bereits in der vergangenen Woche (5. September) das Grundstück, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen einen Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Weitere Angaben machte die Behörde zunächst nicht, auch nicht zu der Art der Cannabisprodukte, und verwies auf laufende Ermittlungen.

