Vor der südostschwedischen Küste ist am Montag auf einer Autofähre mit rund 300 Menschen an Bord ein Brand ausgebrochen, konnte aber nach Behördenangaben rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach Angaben eines Sprechers der Reederei brach das Feuer offenbar in einem Kühllastwagen auf dem Autodeck der „Stena Scandica“ aus. Verletzt wurde niemand.

Die Fähre war laut den Behörden mit 240 Passagieren und rund 60 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Schweden nach Lettland, als kurz nach Mittag Feueralarm ausgelöst wurde. Die schwedische Schifffahrtsbehörde entsandte drei Hubschrauber und sieben Schiffe vor Ort.

Fähre nicht evakuiert

Der Brand sei nur sehr „begrenzt“ gewesen und habe vor allem Rauch entwickelt, sagte Reedereisprecher Stefan Elfström. Berichte über eine Evakuierung wies eine Sprecherin der Schifffahrtsbehörde, Lisa Mjorning, später zurück. Alle Insassen seien an Bord geblieben.

Die „Stena Scandica“ befindet sich vor der nördlich vor Gotland gelegenen Insel Gotska Sandön. Der Sprecherin Mjorning zufolge soll sie in ihren Ausgangshafen Nynäshamn zurückgeschleppt werden.