31-Jähriger mit Messer verletzt

Cottbus -Ein 31-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Cottbus mit einem Messer verletzt worden. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach geriet der Mann am Montagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße zunächst in einen verbalen Streit mit einem 35-Jährigen. Daraufhin soll dieser ein Messer hervorgezogen und den 31-Jährigen attackiert haben. Dabei erlitt der 31-Jährige den Angaben zufolge Stichverletzungen am Bein. Der 35-Jährige wurde von alarmierten Polizeikräften festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.