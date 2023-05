Ukraine: 32-jähriger AFP-Journalist bei Raketenangriff getötet – Kreml reagiert

Arman Soldin arbeitete seit September in der Ukraine und leitete die Berichterstattung des Teams. Die Nachrichtenagentur sei am Boden zerstört über seinen Tod.

Der französische Journalist Arman Soldin (32) ist am Dienstag bei einem Raketenangriff in der Ukraine ums Leben gekommen, wie die Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) mitteilte. Soldin sei als Videokoordinator für AFP tätig gewesen. Der Angriff habe sich in den Außenbezirken von Tschassiw Jar, einer Stadt in der Nähe von Bachmut ereignet. Zum Zeitpunkt des Angriffs, gegen 16.30 Uhr Ortszeit, sei das AFP-Team mit ukrainischen Soldaten unterwegs gewesen.

Die übrigen vier Mitglieder des unter Beschuss geratenen AFP-Teams blieben den Angaben zufolge unverletzt. „Die gesamte Agentur ist am Boden zerstört über den Verlust von Arman. Sein Tod ist eine schreckliche Erinnerung an die Risiken und Gefahren, denen Journalisten täglich bei der Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine ausgesetzt sind“, sagte Präsident-Generaldirektor Fabrice Fries.

Toter AFP-Journalist: Kreml fordert Untersuchung zu Todesumständen

Nach dem Tod des Journalisten hat Moskau sein Bedauern ausgedrückt und eine Untersuchung der Todesumstände gefordert. „Wir müssen die Umstände des Todes des Journalisten verstehen“, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Die Behauptungen der Ukraine, dass Russland für den Tod verantwortlich sei, dürften „nicht für bare Münze“ genommen werden. „In dieser Angelegenheit können wir nur unsere Trauer ausdrücken“, sagte Peskow weiter.

Der Videojournalist der Nachrichtenagentur AFP war am Dienstag durch Raketenbeschuss auf Stellungen der ukrainischen Armee nahe der umkämpften Stadt Bachmut ums Leben gekommen.

Journalist Soldin begann als Praktikant bei AFP

Soldin wurde nach AFP-Angaben in Sarajevo geboren. Er begann seine Arbeit für die Agentur 2015 als Praktikant im AFP-Büro in Rom, später wurde er in London angestellt. Er war Teil des ersten AFP-Teams, das nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 in die Ukraine reiste und am folgenden Tag dort eintraf. Soldin lebte seit September in der Ukraine und leitete die Berichterstattung des Teams. Die Frontlinien im Osten und Süden hat er regelmäßig bereist.



Mit Soldins Tod steige die Zahl der laut Journalistenorganisationen in der Ukraine getöteten Journalisten sowie Helfer und Fahrer von Medienteams auf mindestens elf, hieß es.