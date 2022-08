Rund 32 Jahre nach seinem Verschwinden ist auf einem Gletscher in den Schweizer Alpen die Leiche eines damals 27-jährigen Deutschen gefunden worden. Der Mann aus Nürtingen in Baden-Württemberg wurde seit August 1990 vermisst, wie die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mitteilten. Sein Leichnam wurde Ende Juli auf einem Gletscher bei Zermatt im Kanton Wallis im Südwesten der Schweiz entdeckt.

Der Mann war nach Angaben der Behörden im August 1990 auf einer mehrtägigen Bergtour vom französischen Chamonix ins italienische Domodossola unterwegs gewesen. An seinem Zielort kam er jedoch nie an, weshalb von einem Unglücksfall ausgegangen wurde. Damalige umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Am 26. Juli fanden Bergsteiger nun auf dem Stockjigletscher die sterblichen Überreste eines Menschen und Ausrüstungsgegenstände, die der Gletscher freigegeben hatte. Durch einen DNA-Vergleich sei inzwischen zweifelsfrei festgestellt worden, dass sie von dem jungen Mann aus Nürtingen stammten.