32 Tote im Verkehr: Niedrigster Stand seit Jahrzehnten Einen Straßenverkehr ohne Unfälle und verletzte Menschen gibt es nicht. Immerhin sinkt in Berlin seit Jahren die Zahl der Menschen, die bei Unfällen sterben.... dpa

Berlin -32 Menschen sind in Berlin bisher in diesem Jahr bis Mitte Dezember bei Verkehrsunfällen gestorben. Das waren deutlich weniger als in den vergangenen Jahren und der niedrigste Stand seit Jahrzehnten.