32 Verkehrstote 2022: Niedrigster Stand seit Jahrzehnten Die Zahl der tödlich verunglückten Menschen im Berliner Straßenverkehr lag im Jahr 2022 so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 32 Menschen starben bis E... dpa

Berlin -Die Zahl der tödlich verunglückten Menschen im Berliner Straßenverkehr lag im Jahr 2022 so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 32 Menschen starben bis Ende Dezember bei Verkehrsunfällen, wie die Polizei am Samstag kurz vor Jahresende mitteilte. Bei einem Unfall vom Freitag war zunächst noch nicht klar, ob der Autofahrer an den Folgen des Unfalls oder einem medizinischen Notfall starb und ob er in der Statistik der tödlichen Unfälle hinzugezählt wird.