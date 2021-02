München - Im Montagspiel in der Fußball Bundesliga haben sich Rekordmeister FC Bayern München und Aufsteiger Arminia Bielefeld eine packende und überraschende Partie geliefert. Dem Außenseiter gelang in der Allianz Arena in München ein 3:3 Unentschieden.

Bielefeld führte erst durch Tore von Vlap und Pieper. Für die Bayern traf Lewandowski. Gebbauer erzielte das 3:1 für Arminia. Der Rekordmeister schaffte durch Tore von Tolisso und Davies dann noch den Ausgleich.