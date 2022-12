34-jähriger Kippaträger in Berlin antisemitisch beleidigt und bedroht

In Berlin ist ein 34-Jähriger Kippaträger antisemitisch beleidigt und bedroht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließ der Mann am Mittwochabend eine Bar im Bezirk Neukölln und lief in Richtung eines S-Bahnhofs. Unvermittelt habe ihn dann ein Unbekannter antisemitisch beleidigt und bedroht.

Der Tatverdächtige soll sich dabei in Begleitung einer Frau befunden haben. Als der Bedrohte sein Handy zog, flüchteten die beiden. Die weiteren Ermittlungen übernahm der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamt.