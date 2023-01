35 Kilo Wasserpfeifentabak am BER beschlagnahmt Zöllner haben am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) bei einem Reisenden einen Rucksack voller Wasserpfeifentabak entdeckt. Insgesamt 35 Kilogramm d... dpa

ARCHIV - Das Zoll Abzeichen auf der Uniform eines Beamten. Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Potsdam -Zöllner haben am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) bei einem Reisenden einen Rucksack voller Wasserpfeifentabak entdeckt. Insgesamt 35 Kilogramm des Tabaks wurden beschlagnahmt, wie das Hauptzollamt am Montag in Potsdam mitteilte. Für See- und Flugreisende liegt die Reisefreimenge für Wasserpfeifentabak nach Zollangaben aktuell bei 250 Gramm.