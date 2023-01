360 Liter Diesel an Tankstellen der A24 gestohlen Gleich zweimal hintereinander soll der Fahrer eines Autos größere Mengen Diesel an Autobahn-Tankstellen im Kreis Ostprignitz-Ruppin gestohlen haben. Eine Mit... dpa

Fehrbellin -Gleich zweimal hintereinander soll der Fahrer eines Autos größere Mengen Diesel an Autobahn-Tankstellen im Kreis Ostprignitz-Ruppin gestohlen haben. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle Linumer Bruch Nord in Fehrbellin an der A24 alarmierte am Samstag die Polizei, weil der Mann 190 Liter Kraftstoff tankte und ohne zu bezahlen wegfuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.