Berlin - Wegen einer technischen Störung im Heizkraftwerk Klingenberg am Sonntagabend haben aktuell 90.000 Haushalte in Berlin keinen Zugang zu Heizung und Warmwasser. Das teilte das Bezirksamt Lichtenberg am Sonntagabend mit. Zunächst war von 370.000 betroffenen Haushalten die Rede. Laut Bezirksamt Lichtenberg sei das jedoch die vom Stromnetz Berlin genannte Zahl der vom Stromausfall Betroffenen.

Der Betreiber Vattenfall habe bereits mit der Schadensbehebung begonnen, sie werde aber wohl mehrere Stunden dauern. Vattenfall teilte mit, dass die Wärmeversorgung im Heiznetz Friedrichsfelde voraussichtlich in den späten Abendstunden wieder hergestellt sein werde. Es brauche einige Stunden, bis sich das Wasser in allen Leitungen wieder aufgewärmt habe. Hausverwaltungen und Hausmeisterinnen und Hausmeister könnten an der Situation nichts ändern.

Das Heizkraftwerk sei in Folge einer Kettenreaktion nach einem Stromausfall ausgefallen. Vom Fernwärme-Ausfall sind derzeit Haushalte in Friedrichsfelde, Oberschöneweide, Karlshorst und in Teilen von Treptow-Köpenick betroffen.