379 Millionen Euro für Brandenburger Straßenbauprojekte Brandenburg will Tempo beim Straßenbau. Das Verkehrsressort nimmt dafür mehr Geld in die Hand. Doch viele Projekte vom Vorjahr sind noch nicht abgeschlossen.... dpa

Potsdam -Brandenburg will in diesem Jahr rund 379 Millionen Euro für Verkehrsprojekte ausgeben und damit etwas mehr Geld als im Vorjahr. Diese Zahl nannte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag bei der Vorstellung der Planungen. Im vergangenen Jahr flossen insgesamt rund 373 Millionen Euro in den Ausbau von Landes -, Bundes-, und kommunalen Straßen. Schwerpunkte der Maßnahmen sollen unter anderem bei Ortsdurchfahrten- und Umgehungen, Brücken und dem Neubau und der Erhaltung von Radwegen liegen. Insgesamt 122 Baumaßnahmen sollen angegangen werden, davon laut Beermann 60 an Bundesstraßen und 62 an Landesstraßen.