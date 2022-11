38-jährige Frau stirbt bei Fahrradunfall mit Lkw in Berlin Beim Zusammentreffen von Lkw und Radfahrern kommen mehrere negative Faktoren zusammen. Lkw-Fahrer können aus ihren Kabinen Radfahrer leicht übersehen. Kommt ... dpa

Berlin -Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Berlin eine Radfahrerin getötet worden. Die 38-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr in Hohenschönhausen von dem Lkw erfasst und starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.