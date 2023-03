38-Jähriger verletzt Mann mit Messer Ein 35-jähriger Mann soll in Frankfurt (Oder) von einem 38-Jährigen mit einem Messer verletzt worden sein. Die zwei Männer gerieten am Dienstagabend im Berei... dpa

Frankfurt/Oder -Ein 35-jähriger Mann soll in Frankfurt (Oder) von einem 38-Jährigen mit einem Messer verletzt worden sein. Die zwei Männer gerieten am Dienstagabend im Bereich Juri-Gagarin-Ring zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Zuge des Streits attackierte der 38-Jährige den anderen Mann demnach mit einem Messer, das dabei auf den Boden fiel. Danach soll der Angreifer ein zweites Messer gezogen und den 35-Jährigen am Arm verletzt haben. Er raubte dem Verletzten den Angaben nach anschließend einen Sixpack Bier und flüchtete. Der verletzte Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.