Neue Zahlen: Flucht aus der Ukraine sorgt für Bevölkerungsanstieg in Deutschland

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof. 2022 hat sich der Anteil der in Deutschland lebenden Ukrainer mehr als versechsfacht.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof. 2022 hat sich der Anteil der in Deutschland lebenden Ukrainer mehr als versechsfacht. Carsten Koall/dpa

Berlin ist im vergangenen Jahr um 78.000 Bewohner auf nun 3,8 Millionen Menschen gewachsen. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. Damit leben in Berlin 2023 so viele Menschen wie zuletzt Anfang der 1940er-Jahre. Dem Bericht des Amts zufolge ist das ungewöhnlich schnelle Wachstum der Stadtbevölkerung vor allem auf den Zuzug von Ausländern zurückzuführen. Diese sorgten auch für eine allgemeine Verjüngung der Stadt.

Während die Anzahl der deutschen Berliner (rund 2,9 Millionen) das sechste Jahr in Folge zurückging, stieg die Zahl der Ausländer um rund 92.000 auf etwa 834.000 Menschen. Rund 46.000 von ihnen kamen aus der Ukraine. Ende 2022 lebten insgesamt rund 57.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Berlin. Damit gehört die Ukraine zu den drei am häufigsten vertretenen Staatsangehörigkeiten. Nur Deutsche sowie Menschen mit türkischem Pass (rund 90.000) waren zahlenmäßig stärker vertreten.

Berlin: Erstmals seit 15 Jahren mehr Deutsche gestorben als geboren

Nach 15 Jahren des Geburtenüberschusses sind den Angaben zufolge 2022 in Berlin wieder mehr Deutsche gestorben als geboren wurden. Daraus ergab sich ein Defizit von rund 3800. Die Gruppe aller übrigen Staatsangehörigkeiten verzeichnete den Statistikern zufolge hingegen mehr Geburten als Todesfälle und somit einen natürlichen Bevölkerungszuwachs von rund 5000 Personen. Grund ist den Experten zufolge die jüngere Altersstruktur.

Die ausländische Bevölkerung verjüngt Berlin: Während in der deutschen Bevölkerung der Anteil der 65-Jährigen und Älteren bei rund 22 Prozent lag, waren es in der ausländischen Bevölkerung nur 6,5 Prozent. Durch die Zunahme der ausländischen Bevölkerung ist das Durchschnittsalter in Berlin von 2021 zu 2022 von 42,6 Jahren auf 42,4 Jahre gesunken.

Ganz Deutschland: Bevölkerung wächst um mehr als 1,1 Millionen Menschen

Im gesamten Land ist die Bevölkerung im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent beziehungsweise um mehr als 1,1 Millionen Menschen gewachsen. Diese ungewöhnlich starke Entwicklung ist ebenfalls auf einen deutlichen Anstieg der Nettozuwanderung aus der Ukraine zurückzuführen. Nach dem Bericht des Statistischen Bundesamts am Dienstag kamen 2022 insgesamt 1.455.000 Personen nach Deutschland.

Ende 2022 lebten den Angaben zufolge gut 84,4 Millionen Menschen in Deutschland. Im Jahr zuvor war nur ein leichter Bevölkerungsanstieg um 0,1 Prozent oder 82.000 Menschen verzeichnet worden.

Wie bereits in den Vorjahren und wie auch in der Hauptstadt sind im Jahr 2022 mehr Menschen gestorben als geboren worden: Der Überschuss der Sterbefälle über die Zahl der Geburten stieg auf 327.000. Im Jahr zuvor hatte er 228.000 betragen. Ohne Zuwanderung wäre die Bevölkerung also geschrumpft.

Unter den 84,4 Millionen Menschen in Deutschland waren zum Stand der Messung insgesamt 72,0 Millionen Deutsche und 12,3 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung stieg damit gegenüber dem Vorjahr von 13,1 Prozent auf 14,6 Prozent. Darunter besaßen die meisten die türkische (1,34 Millionen), ukrainische (1,05 Millionen) oder syrische (883.000) Staatsbürgerschaft. Die Zahl der in Deutschland lebenden Ukrainer hat sich aufgrund des russischen Angriffskrieges seit Anfang 2022 mehr als versechsfacht.

Zuwanderung macht auch gesamtdeutsche Bevölkerung jünger

Außerdem weicht auch im ganzen Land die Altersstruktur der Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit deutlich von der der deutschen Bevölkerung ab, was einen merklichen Einfluss auf die Demografie in Deutschland hat. Unter den Zugewanderten waren demnach wesentlich mehr junge Menschen. Insgesamt stieg die Zahl der Personen im Alter von unter 20 Jahren dadurch um 427.000 – ein Plus von 2,8 Prozent.

Zugleich stieg auch die Zahl der Senioren zwischen 60 und 79 Jahren. So lebten Ende 2022 insgesamt 18,7 Millionen Menschen dieser Altersgruppe in Deutschland (plus 2,3 Prozent). Insgesamt ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung trotzdem um etwa 0,1 Jahre auf 44,6 Jahre gesunken.

Zwischen Ost- und Westdeutschland gab es im vergangenen Jahr, was die Bevölkerungsentwicklung angeht, wenig Unterschiede. Während die westdeutschen Bundesländer einen Bevölkerungszuwachs um 913.000 Personen (plus 1,4 Prozent) verzeichneten, kamen in den ostdeutschen Flächenländern 131.000 Personen hinzu (plus 1,1 Prozent). Damit zeigt sich in beiden Fällen ein leichter Bevölkerungsanstieg.