38 Tote bei Feuer in zentralchinesischer Fabrik In der chinesischen Provinz Henan kommt es in einer Fabrik zu einem folgenschweren Brand: Dutzende Menschen sterben in den Flammen. Schon in der Vergangenhei... dpa

Peking -Bei einem Brand in einer Fabrik in Zentralchina sind 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war das Feuer bereits am Montag in der Stadt Anyang in der Provinz Henan ausgebrochen und bis zum Abend gelöscht worden. Zunächst war von 36 Todesopfern und zwei Vermissten die Rede gewesen. Später hieß es dann, 38 Menschen seien ums Leben gekommen.