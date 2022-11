400 Jahre alter Smaragd wird für guten Zweck versteigert Alte Schmuckstücke werden oft über Generationen weitergegeben. Doch einen über 400 Jahre alten Ring, gibt es wahrscheinlich in den wenigsten Familien. Nun so... dpa

New York -Ein aus einem Schiffswrack geborgener Smaragd soll in New York versteigert werden. Der Edelstein sei vor rund 40 Jahren vor der Küste Floridas in dem 1622 untergegangenen Schiff „Nuestra Señora de Atocha“ entdeckt worden, teilt das Auktionshaus Sotheby's heute mit.