4000 leere Mülltonnen brennen in Reinickendorf

Berlin -Auf einem Firmengelände in Berlin-Reinickendorf ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. „Es brannten 4000 leere Kunststoffmülltonnen, Menschen wurden nicht verletzt“, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Mehr als 30 Einsatzkräfte hätten den Brand an der Gotthardstraße gelöscht. Zuvor hatte die B.Z. (Online) berichtet. Ein leerstehendes Verwaltungsgebäude habe zudem leichten Schaden genommen, „vermutlich durch Hitzeeinwirkung“, sagte der Sprecher weiter. Wegen giftiger Gase habe die Feuerwehr besonders viel Atemschutztechnik eingesetzt. Gegen 7.30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Brandursache war zunächst unklar.

