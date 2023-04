42-Jähriger nach Streit verletzt: wohl Messer im Spiel Zwei Männer sind in Potsdam in einen Streit geraten, bei dem auch ein Messer eine Rolle gespielt haben soll. Das teilte die Polizei am Ostermontag mit. Vor O... dpa

Potsdam -Zwei Männer sind in Potsdam in einen Streit geraten, bei dem auch ein Messer eine Rolle gespielt haben soll. Das teilte die Polizei am Ostermontag mit. Vor Ort fanden die Beamten am Samstag einen stark am Bein blutenden 42-Jährigen auf. Er wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht.