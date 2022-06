In Brandenburg ist eine 38-Jährige mit viereinhalb Promille im Auto unterwegs gewesen und hat dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei in Frankfurt an der Oder am Mittwoch mitteilte, überholte die Frau am Dienstagnachmittag auf einer Bundesstraße mit ihrem Mercedes mehrere Fahrzeuge.

Unfall: Sachschaden, aber keine Verletzten

In der Nähe der Gemeinde Wandlitz fuhr sie dann auf einen Kleintransporter auf, der dadurch auf einen Lastwagen und dessen Anhänger aufprallte. Dabei entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 4,58 Promille. Die Beamten ließen ihr zwei Blutproben entnehmen. Ihr Auto wurde beschlagnahmt. Die anderen Fahrzeuge konnten ihren Weg anschließend fortsetzen.