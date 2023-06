46-Jähriger mit Schnittverletzung in Hauseingang gefunden

Ein 46-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln von Polizisten blutend in einem Hauseingang aufgefunden worden. Der Mann hatte eine stark blutende Schnittverletz...

Berlin -Ein 46-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln von Polizisten blutend in einem Hauseingang aufgefunden worden. Der Mann hatte eine stark blutende Schnittverletzung am rechten Handgelenk und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zeugen sollen beobachtet haben, wie eine bislang unbekannte Gruppe von Betrunkenen vor einem Lokal in der Hermannstraße mit Bierflaschen geworfen haben.

Wie genau sich der 46-Jährige verletzte und ob er Teil der Gruppe war, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Auf der Hermannstraße waren den Anhaben zufolge in der Nacht zu Freitag große Mengen Blut auf dem Bürgersteig zu sehen. Zuvor hatte die “B.Z„ berichtet.