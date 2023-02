466 Briefe in Lichtenberg nachträglich ausgezählt: Direktkandidaten gleichauf

Die ungeöffneten Wahlbriefe wurden am Mittwoch öffentlich ausgezählt. Ob es zu einer Kräfteverschiebung kommt, ist noch unklar. In einem Fall muss gelost werden.

Die 466 Wahlbriefe mit unausgezählten Stimmen sind an diesem Mittwoch öffentlich nachgezählt worden. Es ist offen, ob es zu Kräfteverschiebungen zwischen SPD und Grünen im Abgeordnetenhaus kommt.

Die am Mittwochmorgen im Wahlamt ausgezählten Briefwahlstimmen führten laut einem RBB-Bericht dazu, dass die Direktkandidatin der Linken, Claudia Engelmann, nun gleichauf liegt mit dem bisher führenden Kandidaten der CDU, Dennis Haustein. Das Wahlgesetz sieht in diesem Fall vor, dass der zuständige Bezirkswahlleiter losen muss, wer das Direktmandat bekommt.

Sollte Haustein das Mandat behalten, würde sich am Kräfteverhältnis der Parteien im Abgeordnetenhaus nichts ändern. Ginge das Mandat an die Linke, hätte die CDU einen Sitz weniger im Landesparlament, so der RBB. Dies könnte dazu führen, dass bei anderen Parteien Ausgleichsmandate wegfallen. Ob dies Auswirkungen auf den derzeitigen Gleichstand an Sitzen zwischen SPD und Grünen hat, ist offen.

Knappes Wahlergebnis: SPD hauchdünn vor den Grünen

Interessant sind die zusätzlichen Stimmen vor allem deshalb, weil nach dem bisherigen vorläufigen Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl die SPD auf dem zweiten Platz nur hauchdünn mit 105 Stimmen vor den Grünen auf dem dritten Platz liegt (beide 18,4 Prozent). Allerdings erhielt die SPD in Lichtenberg fast überall mehr Stimmen als die Grünen – es gilt daher als wenig wahrscheinlich, dass in den 466 Wahlbriefen die Grünen 105 mehr Zweitstimmen bekamen als die SPD.

„Der Fehler liegt nicht bei der Deutschen Post, sondern bei der Poststelle des Bezirks“, hatte der Lichtenberger Stadtrat Kevin Hönicke am Vortag zu dem Vorgang getwittert. In den Bezirken sollen die Endergebnisse der Wahl Anfang kommender Woche festgestellt werden. Am 27. Februar kommt dann der Landeswahlausschuss zusammen, um das amtliche Endergebnis für ganz Berlin festzustellen.

Der Wahlsieger CDU (28,2 Prozent) will sich am Freitag mit den Grünen und der SPD zu ersten Sondierungsgesprächen über die Bildung einer Regierung treffen. SPD, Grüne und Linke wiederum hatten angekündigt, auch Sondierungsgespräche über eine Fortsetzung ihrer Koalition führen zu wollen. (mit dpa)