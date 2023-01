52-Jährige tot: Verdacht auf Tötungsdelikt Eine Frau wird tot in ihrer Wohnung gefunden, dazu eine Kettensäge und andere Werkzeuge. Wurde sie damit angegriffen? Die Polizei verdächtigt einen Nachbarn ... dpa

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr arbeiten an einem Tatort. John Boutin/dpa

Berlin -Eine 52-jährige Frau ist in Berlin-Lichtenberg tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 34-jähriger Mann in der Nacht auf Freitag die Frau und einen noch unbekannten Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Zobel-Straße angegriffen haben. Die 52-Jährige erlag ihren Verletzungen noch vor Ort. Bei dem 34-Jährigen soll es sich um einen Nachbarn der Frau handeln. Eine Mordkommission ermittelt.